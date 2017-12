Interview: Diane Lecorsais

Minister François Bausch hatte das Ziel in den vergangenen Jahren nicht nur klar vor Augen, sondern es von seinem Büro im „Héichhaus“ in Kirchberg aus auch immer fest im Blick. Inzwischen fährt die Tram testweise vor seinem Fenster hin- und her, bis zur Haltestelle auf der Roten Brücke, direkt bei der oberen Station der Standseilbahn. Am Sonntag nehmen beide Verkehrsmittel sowie zwei neue Bahnhöfe offiziell den Betrieb auf.



François Bausch, in wenigen Tagen geht es – zumindest teilweise – los ...