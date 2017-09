(m.r.) - Nach den vergangenen Diskussionen über die Verkehrssicherheit hat sich nun der Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur wieder zu der Situation geäußert. „Eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Stundenkilometer wird es nicht für alle Landstraßen geben”, so der Minister François Bausch am Mittwochmorgen auf RTL Radio.



Am Montag hatte die „Sécurité Routière” die Gründung einer entsprechenden Arbeitsgruppe in einem Presseschreiben angekündigt. Sie soll überprüfen, ob die Senkung der Höchstgeschwindigkeit auf den Landstraßen von 90 auf 80 Stundenkilometer zu mehr Verkehrssicherheit führen kann. Eine solche Senkung soll aber gegebenenfalls nur an kritischen Streckenabschnitten eingeführt werden, so Bausch.

ACL ist dagegen



Der ACL sprach sich am Dienstag gegen das Heruntersetzen der Höchstgeschwindigkeit aus. Bei einem Unfall spiele nicht ausschließlich die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs eine Rolle, so die Kritik.

Auf RTL-Radio betonte Bausch - wie es auch in der Dienstagausgabe des LW zu lesen war -, dass die Hauptunfallursachen hierzulande der Alkohol und die überhöhte Geschwindigkeit seien. Deshalb wolle er sich für mehr Alkoholkontrollen einsetzen.

Bausch reagiert erneut auf AVR-Kritik



Am Wochenende hatte die „Association nationale des victimes de la route” (AVR) sich kritisch gegenüber Bausch geäußert. Das Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur würde bei der Absicherung von Bäumen nicht schnell genug handeln, so der AVR-Präsident Raymond Schintgen.



„Wir haben 16 Kilometer Leitplanken in den vergangenen drei Jahren errichtet und 22 Kilometer werden in den nächsten Monaten noch kommen”, sagte Bausch in der RTL-Sendung. Die Absicherungen würden an kritischen Streckenabschnitten aufgebaut werden.



Vier Tote in wenigen Tagen



Am Dienstagabend war es auf der A13 zwischen Hellingen und Frisingen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Zuvor starben am Wochenende bei zwei Unfällen drei Personen.