Im Oktober 2014 hatte ein Mann angegeben, von Clowns angegriffen worden zu sein. Nun musste er sich vor Gericht verantworten. Er soll den Überfall erfunden haben.

Lokales 2 Min.

Fragwürdige Clownattacke

Im Oktober 2014 hatte ein Mann angegeben, von Clowns angegriffen worden zu sein. Nun musste er sich vor Gericht verantworten. Er soll den Überfall erfunden haben.

(SH) - Es war eine schaurige Meldung. In der Nacht zum 31. Oktober 2014 soll ein damals 22-jähriger Mann in einer Wohnung in Luxemburg-Belair von Gruselclowns überfallen und am Oberkörper verletzt worden sein. Die Version des mutmaßlichen Opfers ließ jedoch schnell Zweifel aufkommen. Die Clownattacke wurde in Frage gestellt und so landeten der Mann und seine damalige Freundin wegen falschen Alarms, Beamtenbeleidigung und Verleumdung vor Gericht.

Während der Verhandlung fand ein Gerichtsmediziner am Mittwoch recht deutliche Worte. Die Schnitte am Oberkörper des Mannes hätten typische Merkmale aufgewiesen, die auf eine Selbstverletzung hindeuten würden. Sie seien teilweise gruppiert gewesen, wären parallel zueinander verlaufen und hätten sich in einem Areal befunden, an das man selbst gut hinkommen kann. Zudem seien empfindlichere Bereiche des Oberkörpers nicht betroffen gewesen. Auffällig sei weiter, dass die Kratzer recht oberflächlich waren. Dies sei ungewöhnlich, wenn der Mann, wie von ihm angedeutet, während des Angriffs gezuckt oder gezappelt hätte. Rein theoretisch sei es zwar möglich, dass die Verletzungen von einer Drittperson zugefügt wurden, dafür hätte dieser jedoch festgehalten werden müssen. Spuren, die darauf hindeuten, wurden am Körper des Mannes jedoch nicht gefunden.

Facebook-Bilder



Fragen würde zudem die detaillierte Schilderung des Mannes aufwerfen, denn dieser hatte angegeben, vor dem Angriff recht viel Alkohol getrunken zu haben. Auch gab er an, sein Handy aus der vorderen Tasche seiner Hose gezogen zu haben, um die Polizei zu verständigen, obwohl ihm die Hände gefesselt worden waren – angeblich hinter dem Rücken.

Während der mittlerweile 25-Jährige dennoch vor Gericht an seiner Version festhielt, sprach der Vertreter der Staatsanwaltschaft von einer Scharade, erfunden von ihm und seiner Ex-Freundin, um zu vermeiden, dass sie ihre Wohnung verlassen mussten. Gruselclowns hätten zum Tatzeitpunkt Hochkonjunktur gehabt. Hier fehle jedoch ein Grund, warum die Clowns den Angeklagten hätten überfallen sollen. Denn in anderen Fällen hätten diese stets in dunkle Ecken auf ihre Opfer gewartet und ihnen dann einen Schrecken eingejagt. Gegen den Angeklagten spreche auch, dass er nur ein paar Stunden nach dem angeblichen Überfall Bilder seiner Verletzungen auf Facebook hochlud. Er forderte eine Gefängnisstrafe von zwölf Monaten gegen den Mann und von sechs Monaten gegen die Frau sowie jeweils eine angemessene Geldbuße.

Die Richter geben ihr Urteil am 28. Juni bekannt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.