Eine Corona-Impfpflicht ist in Luxemburg nicht vorgesehen, so Bettel und Lenert am Freitag. Was halten Sie davon ?

Frage des Wochenendes

