In einer Petition fordert der Antragsteller, die Höchstgeschwindigkeit in Ortschaften generell auf 30 zu begrenzen. Was halten Sie davon?

Frage des Tages zu Tempo 30 innerorts

In einer Petition fordert der Antragsteller, die Höchstgeschwindigkeit in Ortschaften generell auf 30 zu begrenzen. Was halten Sie davon?





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.