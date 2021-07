Am Dienstag kam es in Luxemburg wieder erneut zu Überschwemmungen. Glauben Sie, dass es die kommenden Wochen so weitergeht und der heiße Sommer vorbei ist?

Frage des Tages

Ist der Sommer gelaufen?

