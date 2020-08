In einigen französischen Städten wie Nizza oder Biarritz gilt die Maskenpflicht auch auf öffentlichen Straßen. Auch in Teilen Belgiens müssen Fußgänger unter freiem Himmel Maske tragen. Was halten Sie davon?

Frage des Tages

