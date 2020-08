Die geplante Fage-Joghurtfabrik in Bettemburg ist wegen des enormen Trinkwasserbedarfs und der hohen Abwassermengen umstritten. In Spitzenzeiten liegt der Trinkwasserverbrauch bei 400 Kubikmetern pro Stunde. Das entspricht dem Tagesverbrauch einer Kleinstadt mit 18.000 Einwohnern. Was halten Sie von dem Projekt?

Frage des Tages

