Reisende aus Schweden erhalten am Flughafen künftig einen Gutschein für einen Corona-Test. Im nordischen Land ist die Infektionsrate europaweit am höchsten. Was denken Sie darüber?

Frage des Tages

Reisende aus Schweden erhalten am Flughafen künftig einen Gutschein für einen Corona-Test. Im nordischen Land ist die Infektionsrate europaweit am höchsten. Was denken Sie darüber?





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.