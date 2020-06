Nun ist es also so weit: Am Montag wird das Streckenradar zwischen Waldhof und Gonderingen scharf gestellt. Was denken Sie darüber?

Frage des Tages

Nun ist es also so weit: Am Montag wird das Streckenradar zwischen Waldhof und Gonderingen scharf gestellt. Was denken Sie darüber?





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.