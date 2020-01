Die Partei "déi Lénk" fordert, dass das alte Postgebäude in der Oberstadt in öffentlicher Hand bleibt und nicht von Privatunternehmern genutzt wird. Was halten Sie von der Forderung?

Frage des Tages

Die Partei "déi Lénk" fordert, dass das alte Postgebäude in der Oberstadt in öffentlicher Hand bleibt und nicht von Privatunternehmern genutzt wird. Was halten Sie von der Forderung?