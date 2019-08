Italien hat ein Gesetz gebilligt, das Strafen in Höhe bis zu einer Million Euro vorsieht, wenn ein Kapitän mit einem Schiff (mit Migranten) unerlaubt in die italienischen Gewässer fährt. Was denken Sie darüber?

Frage des Tages

