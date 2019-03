Großherzogin Maria Teresa kann als Initiatorin des Forums "Stand, Speak, Rise Up" bezeichnet werden. Unter ihrem Impuls versammeln sich am Dienstag und Mittwoch wichtige internationale Akteure, um Lösungen gegen die sexuelle Gewalt gegen Frauen in Krisengebieten zu suchen.

