In Esch soll bald ein Brotautomat aufgestellt werden. Der Selbstbedienungsautomat soll sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag in Betrieb sein. Was halten Sie davon?

Frage des Tages

In Esch soll bald ein Brotautomat aufgestellt werden. Der Selbstbedienungsautomat soll sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag in Betrieb sein. Was halten Sie davon?