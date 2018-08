Die Queen of Pop wird heute 60! Seit mehr als 35 Jahren ist Madonna in der Musikbranche unterwegs und scheint bis heute ihre exzentrische Art nicht verloren zu haben. Was halten Sie denn von der erfolgreichsten Sängerin der Popgeschichte?

Frage des Tages

