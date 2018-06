Das Luxemburgische hat einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft, zu diesem Erkenntnis kommt eine Umfrage von TNS-Ilres. Dazu eine Frage an Sie: Schreiben Sie in Ihrem privaten Alltag Luxemburgisch?

Frage des Tages

Das Luxemburgische hat einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft, zu diesem Erkenntnis kommt eine Umfrage von TNS-Ilres. Dazu eine Frage an Sie: Schreiben Sie in Ihrem privaten Alltag Luxemburgisch?