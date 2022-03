Am 8. März wurde mit dem Fraestreik in Luxemburg auf weiterhin bestehende Ungerechtigkeiten bei der Gleichstellung aufmerksam gemacht.

Weltfrauentag

1.500 Menschen protestieren beim "Fraestreik"

(T.S./mas) - In Luxemburg fand am Dienstag zum dritten Mal ein „Fraestreik“ statt, zu dem die Plattform JIF (Journée Internationale des Femmes) aufgerufen hatte. Der Protestzug setzte sich um 17 Uhr auf der Place de la Gare in Richtung Place d’Armes in Bewegung. Mit dabei waren Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 20 Organisationen, Vereinigungen, Parteien und Gewerkschaften. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf 1.500 Menschen.

11 Foto: Christophe Olinger

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen den Weltfrauentag am 8. März zum Anlass, um auf die Benachteiligung von Frauen und Mädchen in der Gesellschaft hinzuweisen. Gefordert werden faire Löhne, eine allgemeine Kürzung der Arbeitszeit für alle und eine gerechte Aufteilung von Erwerbsarbeit und unbezahlter Arbeit. Zudem erfolgte die Aufforderung gegenüber der Politik, die Familienpolitik gerechter zu gestalten, um Diskriminierungen insbesondere gegenüber LGBTQ+ Menschen vorzubeugen. Hier schlägt die JIF einen Geburtsurlaub von drei Monaten für alle vor. Auch das Recht auf bezahlbaren Wohnraum für alle war am Dienstag Thema beim „Fraestreik“, ebenso wie Gewalt gegen Frauen.

Noch vor Monatsfrist drohte die Veranstaltung in die ausgewiesene Zone der Anti-Covid-Proteste, die mittlerweile aufgehoben ist, verbannt zu werden. Die Kundgebung konnte nun aber in der ursprünglich geplanten Form stattfinden.

