Foyer Sud: Der Weg ins Frauenhaus

Bei der Beratungsstelle „Log-in“ des Foyer Sud in Esch wird Opfern von häuslicher Gewalt aus der Krise geholfen.

Seit 1987 bietet der Foyer Sud – Fraen an Nout in Esch, der vom Conseil national des femmes du Luxembourg (CNFL) betrieben wird, einen Zufluchtsort für Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind. Sowohl ein Frauenhaus mit elf Zimmern als auch eine Beratungsstelle werden in Esch geführt. Etwa 80 Hilfegesuche pro Jahr, sprich ein bis zwei pro Woche, zählt die Beratungsstelle „Log-in“ auf Nummer 41 in der Rue de Luxembourg in Esch.

„Es dauert erfahrungsgemäß Jahrzehnte, bis betroffene Frauen den Mut gefunden haben, sich Hilfe zu holen ...