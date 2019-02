Die Vereinigung möchte eine Immobilie kaufen, um ihr bisheriges Mitgliederhotel im belgischen Lombardsijde zu ersetzen. Doch einige erhoffte staatliche Subsidien sind bisher ausgeblieben.

Foyer de la Femme hat sich verschätzt

Diana HOFFMANN Die Vereinigung möchte eine Immobilie kaufen, um ihr bisheriges Mitgliederhotel im belgischen Lombardsijde zu ersetzen. Doch einige erhoffte staatliche Subsidien sind bisher ausgeblieben.

Die Vereinigung Foyer de la Femme, die im sozialen Bereich tätig ist und zurzeit aus etwa 8 600 Mitgliedern besteht, möchte ein neues Hotel kaufen. Dies, um ihr bisheriges Hotel im belgischen Lombardsijde zu ersetzen, in dem die Mitglieder ihren Urlaub verbringen können.



Die Traum-Immobilie wurde auch bereits gefunden und liegt nur 50 Meter vom Meer entfernt in La Panne. Doch der Traum droht bereits ausgeträumt zu sein, noch bevor er beginnt. „Ich habe im Moment nicht einmal Lust über das Thema zu sprechen“, gesteht die Nationalpräsidentin von Foyer de la Femme, Lily Gansen, am Telefon, erklärt dann dennoch, wie es dazu kam: Wieso der Deal nun zu platzen droht und wieso überhaupt eine neue Immobilie her soll.



Auf Lösungssuche



Bereits seit etwa drei Jahren ist die Vereinigung auf der Suche nach einer neuen Immobilie in Strandnähe. „Die Mitglieder werden älter, der Weg zum Strand zu Fuß von unserem jetzigen Hotel aus dauert fast 40 Minuten. Früher war das Dorfzentrum belebt und es gab viele Kioske. Das ist heute anders“, sagt Lily Gansen. Nach jahrelanger Suche war dann eine Immobilie gefunden. Ein ehemaliges Hotel für 60 bis 70 Personen, wie auch das in Lombardsijde.



Der Innenhof des Hotels in Lombardsijde. Foto: Foyer de la Femme

Die 79-jährige Nationalpräsidentin ist begeistert. 2,3 Millionen soll das Hotel kosten. Einziger Haken sind etliche teure Renovierungsarbeiten, die noch durchgeführt werden müssen. Der Deal war fast perfekt, der Verkaufsvorvertrag bereits unterzeichnet. Doch das nötige Geld fehlte, denn die staatlichen Subsidien waren nicht ganz so da, wie das erwartet worden war.



Ob sie kommen werden, ist bislang fraglich. Das Familienministerium, von dem sich die Vereinigung noch finanzielle Hilfe erhofft, nimmt Stellung: „Der Vereinigung wurde in einer Versammlung und nachher auch in einem Brief im September 2016, der von Bildungsminister Claude Meisch und Familienministerin Corinne Cahen unterzeichnet wurde, erklärt, was die Bedingungen sind, um eine Konvention mit dem Familienministerium einzugehen. Foyer de la Femme hat jedoch nie darauf reagiert.“



Die Nationalpräsidentin bleibt dennoch zuversichtlich: „Eine Unterredung mit den zuständigen Ministerien steht in Kürze bevor“, sagt sie. Sie glaubt noch an das Traumhotel in La Panne. Ob aber schnell genug gehandelt werden kann, ist unklar.



Die Finanzierung des neuen Hotels



Der Eigentümer macht Druck, möchte sein Geld so schnell wie möglich haben. „Ich befürchte, es könnte passieren, dass wir uns aus dem Verkaufsvorvertrag herauskaufen müssen“, bedauert die Nationalpräsidentin. Wenn es mit dem neuen Hotel dennoch klappen sollte, dann wird das alte verkauft. Der Wert wurde auf 1,4 Millionen Euro geschätzt. Darüber hinaus wäre die Vereinigung bereit, das Gebäude in Petingen, in dem sich der Hauptsitz befindet, zu verkaufen. Der Wert wird auf 1,4 Millionen Euro geschätzt. Die Organisation würde dann in Zukunft ihre Räumlichkeiten bei der Gemeinde in Petingen mieten.

Finanziell stehe das Foyer de la Femme nicht sehr gut da, sei jedoch auch nicht verschuldet, sagt die Präsidentin. Geld bekomme die Vereinigung vor allem durch die ehrenamtliche Arbeit der Mitglieder, durch Spenden und eben durch staatliche Unterstützungen, so wie jeder andere Verein.