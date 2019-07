52 Tage müssen sich Fouer-Fans noch gedulden. Dafür können sie sich auf zahlreiche Neuheiten freuen - darunter eine besonders imposante.

Fouer 2019: Achterbahn als größte Attraktion seit jeher

Diane LECORSAIS 52 Tage müssen sich Fouer-Fans noch gedulden. Dafür können sie sich auf zahlreiche Neuheiten freuen - darunter eine besonders imposante.

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude - das dachten sich wohl die Verantwortlichen des hauptstädtischen Schöffenrates. Denn auch wenn es bis zur Schueberfouer 2019 noch gut sieben Wochen dauert, gab es am Dienstag bereits einen Vorgeschmack auf die diesjährige Ausgabe. Und die hat es in sich.

Mit der Achterbahn Alpina Bahn lockt der beliebte Jahrmarkt in diesem Jahr mit der größten Attraktion, die es auf dem Glacis jemals gegeben hat. Normalerweise ist sie auf dem Oktoberfest in München zu Gast - nicht so in diesem Jahr, wo sie stattdessen den Besuchern der Fouer den besonderen Kick beschert.

Neben der Achterbahn sind noch fünf weitere Fahrgeschäfte erstmals in Luxemburg vertreten.

Darunter das Kinderspiel Crazy Clown:

Für die etwas Mutigeren das Techno Power:

Nichts für Zartbesaitete - der Transformer:

Das Fahrgeschäft Intoxx ist ebenfalls nichts für schwache Nerven:





Außerdem neu ist das Fahrgeschäft Aeronaut, ein riesiger Kettenflieger für die ganze Familie. Diese Attraktion ist ganz neu und feiert erst im August ihre Premiere.



Die diesjährige Schobermesse beginnt am 23. August und dauert bis zum 11. September.