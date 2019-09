Fotos vom traditionellen "Maacher Drauwenfest"

Das 70. Trauben- und Weinfest lockte am Wochenende viele Weinliebhaber nach Grevenmacher. Am Sonntag fand der Umzug statt - mittendrin die Weinkönigin Jessica.

Anne-Aymone SCHMITZ Das 70. Trauben- und Weinfest lockte am Wochenende viele Weinliebhaber nach Grevenmacher. Am Sonntag fand der Umzug statt - mittendrin die Weinkönigin Jessica.

Am zweiten Septemberwochenende steht die Stadt Grevenmacher traditionsgemäß ganz im Zeichen des beliebten Trauben- und Weinfests. Zum Auftakt der 70. Auflage wurde am Freitagabend im Kulturzentrum am Schweinsmoart die 20-jährige Winzertochter Jessica Bastian zur 70. Luxemburger Weinkönigin gekrönt.

Feierlicher Augenblick: die Weinkönigin 2018, Sophie Schons, setzt am Freitagabend ihrer Nachfolgerin Jessica Bastian die Krone auf. Die Cover-Band Goldplay sorgte für musikalische Unterhaltung. Die Krönungsfeier fand zum letzten Mal im Kulturzentrum statt. Der Komplex wird in wenigen Monaten abgerissen. An welchem Ort die nächste Krönung stattfindet, steht noch nicht fest. Auch vor dem Kulturzentrum wurden die Besucher von Musikkapellen musikalisch empfangen.

Bei der Krönungsfeier gab es auch einen nostalgischen Augenblick, denn der Comité des fêtes de la ville de Grevenmacher, der das Fest alljährlich organisiert, hatte sich wegen des Jubiläums für jenen Abend etwas besonderes einfallen lassen und alle bisherigen Luxemburger Weinköniginnen zur Krönungsfeier eingeladen.

Am Samstag sorgten dann ab dem Nachmittag Show- und Marchingbands unter anderem aus den Niederlanden und Luxemburg auf den Plätzen und in den Gassen der Moselortschaft für Unterhaltung, bevor am Abend von der Esplanade ein farbenfrohes Feuerwerk abgeschossen wurde. Danach feierten die Menschen dann auf den Straßen und Plätzen bis spät in den Abend hinein weit.

Die neue Weinkönigin Jessica und ihre Princessinnen während des Umzugs. Die Rieslingkönigin 2018, Catherine Mathes, und ihre Prinzessinnen waren ebenfallfs anwesend.

Zu den Höhepunkten des Fests zählte nach der Krönung der neuen Weinkönigin am Freitag, am Sonntagnachmittag der Festumzug. Nachdem sie sich aufgestellt hatten, zogen ab 15 Uhr 44 Prachtwagen und Musikgruppen durch das Zentrum des Moselorts.

Als letzter fuhr der geschmückte Wagen mit der Weinkönigin 2019, Jessica, und ihren Prinzessinnen Loredana Belli, Lee Risch, Zoé Schoeben und Anne-Catherine Schiltz los.



