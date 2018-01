(na) - Am Samstag war der Schnee im Ösling zu Gast. LW-Korrespondent Claude Windeshausen hat diese schönen Bilder eingefangen.

Schnee könnte auch am Montag ein Thema sein. So meldet Meteolux mögliche Schneefälle zwischen 19 Uhr am Samstagabend bis 2 Uhr in der Nacht am Montag. Zwei bis fünf Zentimeter Schnee sind möglich, im Ösling eventuell etwas mehr.