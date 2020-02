Land unter an der Alzette: Starker Regen hat die Flüsse an vielen Stellen in Luxemburg über ihre Ufer treten lassen. Zahlreiche Straßen sind überflutet. Die Fotos des Hochwassers im Überblick.

Fotos: Hochwasser in Luxemburg

Feuerwehreinsätze, überflutete Straßen und Parkplätze, vollgelaufene Keller: Starke Regenfälle haben in der Nacht auf Dienstag im Zentrum und Westen von Luxemburg Überschwemmungen ausgelöst. Besonders das Alzettetal zwischen Ettelbrück und Mersch war betroffen. Aber auch an der Mosel und an der Sauer schwappte das Wasser über die Ufer. Im Folgenden ein fotografischer Überblick über die aktuelle Hochwassersituation am Dienstagvormittag.

Ettelbrück, Bissen, Mersch und Echternach:

Colmar-Berg, Remich, Manternach, Wasserbillig und Grevenmacher:

Und an der Nordspitze des Landes schneit's:

