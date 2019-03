In Luxemburg-Stadt wurde am Freitag den Toten der Attacke von Christchurch gedacht. Die Fotos der Trauerfeier finden Sie hier.

Lokales 7

Fotos der Christchurch-Gedenkfeier auf der Place Clairefontaine

Sarah CAMES In Luxemburg-Stadt wurde am Freitag den Toten der Attacke von Christchurch gedacht. Die Fotos der Trauerfeier finden Sie hier.

Nach einem Aufruf der islamischen Organisation "Le Juste Milieu" fand am Freitag Abend in Luxemburg-Stadt eine Gedenkfeier zu Ehren der 50 Opfer der Anschläge in Neuseeland statt. Zur Trauerfeier auf der Place Clairefontaine im Zentrum der Hauptstadt fanden sich viele Menschen zusammen.

7 Foto: Gerry Huberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty

Auch auf der anderen Seite der Welt wurde am 22. März eine große Trauerfeier abgehalten. Neuseeland stand von 13.32 Uhr bis 13.34 Uhr Ortszeit für zwei Minuten still. Zu den Trauergästen gehörte auch Premierministerin Jacinda Ardern, die ein schwarzes Tuch um den Kopf geschlungen hatte, um den Toten Tribut zu zollen. In einer kurzen Ansprache an die versammelte Muslimische Gemeinschaft sagte sie: "Neuseeland trauert mit euch. Wir sind eins."