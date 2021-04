Foto-Rückblick: Ein Oktavmäertchen wie damals

Bilder aus einer längst vergangenen Zeit: Auf Zeitreise durch vier Jahrzehnte "Mäertchen" auf dem Knuedler in der Hauptstadt.

Wie schon 2020 fällt das traditionelle Oktavmäertchen auf dem Knuedler in Luxemburg-Stadt auch dieses Jahr aus. Grund dafür ist die Corona-Krise. Was bleibt, sind Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, ohne Maskenpflicht und Abstandsregeln. Klicken Sie sich durch die Archivfotos und vier Jahrzehnte Mäertchen-Geschichte.