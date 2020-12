Foto-Finish im Gerichtssaal

Ein Wagen wird geblitzt, doch der mutmaßliche Fahrer bestreitet das scheinbar offensichtliche: der Mann auf dem Blitzerfoto zu sein.

(str) - Mit 147 km/h rauschte der Firmenwagen am 30. August 2019 am Radargerät am Ende der A 4 vorbei zum Rond-Point Raemerich. Erlaubt sind hier lediglich 90 km/h.

Der Polizei gelingt es, nach etwas aufwendigeren Recherchen, den Fahrer auf dem Blitzerfoto zu identifizieren. Doch er bestreitet der Fahrer zu sein und so ist der Fall eine Angelegenheit für das Escher Polizeigericht.

Gleiches Recht für alle

Dass für Fahrer von Firmenfahrzeugen die gleichen Regeln und Konsequenzen gelten müssen wie für andere, liegt auf der Hand ...