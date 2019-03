Ford Capri MK1: Publikumsmagnet beim Autojumble

Noch bis zum Sonntagabend kommen Oldtimer-Liebhaber in den Luxexpo Hallen in Kirchberg voll auf ihre Kosten. Auf mehr als 10.000 Quadratmeter Fläche dreht sich hier alles rund ums Auto.

(LuWO) - Am Samstag und Sonntag sind die Luxepo Hallen in Kirchberg fest in den Händen der Oldtimer-Liebhaber. Das jährlich von der Letzebuerger Oldtimer Federatioun (LOF) veranstaltete Großereignis dürfte laut Präsident Hilaire Schneider an die 5.000 Besucher anlocken. Die Ausstellung des Oldtimer Treffens erstreckt sich über eine Fläche von 10.000 Quadratmeter.



Natürlich sind sämtliche bekannte und weniger bekannte Automarken, vom amerikanischen Straßenkreuzer über Rennwagen und Nobelkarossen bis zum kleinen Kultauto, dabei ...