Forains: Zwischen Hoffen und Bangen

Durch den Ausfall der Schueberfouer leiden die Schausteller unter großen finanziellen Verlust. Die "Quartiersfester" in der Hauptstadt lassen zumindest ein wenig Zuversicht aufkeimen.

Normalerweise würde zurzeit Hochbetrieb auf dem Glacisfeld herrschen. Denn in dieser Woche wäre dort der Aufbau der 680. Schobermesse angelaufen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. „Für uns ist eine Welt zusammengebrochen, als uns mitgeteilt wurde, dass die Schueberfouer in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen würde“, sagt Charles Hary, Präsident der Fédération nationale des commerçants forains (FNCF) im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“.

„Diese Entscheidung tut weh, aber der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass es richtig ist“, so Hary ...