Seit Mittwoch schlagen die Herzen von Nostalgikern höher, denn im Minett Park Fond-de-Gras werden wieder Besucher empfangen: Seit Mittwoch ist die Saison eröffnet.

Lokales 21

Fond-de-Gras: Mit Volldampf in die neue Saison

Seit Mittwoch schlagen die Herzen von Nostalgikern höher, denn im Minett Park Fond-de-Gras werden wieder Besucher empfangen: Seit Mittwoch ist die Saison eröffnet.

Traditionsgemäß gibt die 1.-Mai-Feier den Auftakt zur neuen Saison im Minett Park Fond-de-Gras. Die Bedingungen dafür waren am Mittwoch blendend, umrahmte doch strahlender Sonnenschein den Startschuss, zu dem sich denn auch zahlreiche Besucher im ehemaligen Bergbaustandort einfanden.



21 Viele Besucher kamen zum Saisonauftakt am ersten Maifeiertag in den Minett Park Fond-de-Gras. Foto: Gerry Huberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Viele Besucher kamen zum Saisonauftakt am ersten Maifeiertag in den Minett Park Fond-de-Gras. Foto: Gerry Huberty Volle Fahrt voraus: Der erste Dampfzug rollte am frühen Mittwochnachmittag ein und war mit einem Maikranz geschmückt. Foto: Gerry Huberty Bei vielen Nostalgikern schlugen die Herzen beim Anblick der alten Züge höher. Foto: Gerry Huberty Im Minett Park Fonds-de-Gras werden seit dem 1. Mai wieder Besucher empfangen. Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Sehenswertes für Jung und Alt: Im Außenbereich können die beweglichen „Ausstellungsstücke“ bewundert werden. Foto: Gerry Huberty Sehenswertes für Jung und Alt: Im Außenbereich können die beweglichen „Ausstellungsstücke“ bewundert werden. Foto: Gerry Huberty Sehenswertes für Jung und Alt: Im Außenbereich können die beweglichen „Ausstellungsstücke“ bewundert werden. Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Nicht nur Züge ließen die Herzen von Nostalgikern höher schlagen. Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Vom Heizen in der Lokomotive bis zur Weichenstellung im Stellwerk: In Fond-de-Gras können die Besucher Eisenbahngeschichte hautnah erleben. Foto: Gerry Huberty Vom Heizen in der Lokomotive bis zur Weichenstellung im Stellwerk: In Fond-de-Gras können die Besucher Eisenbahngeschichte hautnah erleben. Foto: Gerry Huberty Vom Heizen in der Lokomotive bis zur Weichenstellung im Stellwerk: In Fond-de-Gras können die Besucher Eisenbahngeschichte hautnah erleben. Foto: Gerry Huberty Unter anderem die Ausstellung von Fotograf Georges Huberty lädt zu einem Abstecher ein. Foto: Gerry Huberty

Bereits am Morgen nahmen 40 Personen an einer Führung teil, bei welcher der „grüne Mann“ viel über Mutter Natur zu erzählen wusste. Der Treffpunkt vor der Paul-Wurth-Halle ermöglichte den Teilnehmern noch schnell einen Blick in die außergewöhnliche Fotoausstellung von Georges Huberty.



Abwechslungsreiches Programm



Richtig was los war dann am frühen Nachmittag in Fond-de-Gras, als der erste mit Maikranz geschmückte Dampfzug aus Richtung Petingen in den Bahnhof einfuhr. Bei so viel Eisenbahnromantik schlugen die Herzen der Nostalgiker gleich doppelt so schnell. Zur Auswahl standen ein Besuch in der Epicerie Binck, in der imposanten früheren Elektrozentrale Paul Wurth, im charmanten kleinen Bahnhofsgebäude oder eine Fahrt mit der Minièresbunn.

Die Grubenbahn ließ die Fahrgäste entdecken, wie früher im Stollen gearbeitet wurde, und brachte sie unterirdisch nach Lasauvage, der kleinen Ortschaft, die bis heute ihren typischen Bergarbeitercharakter bewahrt hat. Zum Saisonstart gehörte auch, dass alle Ausstellungsräume des Minett Park geöffnet waren und kein Eintrittsgeld erhoben wurde. Alle Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen gibt es hier.