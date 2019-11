Da bekanntlich aller Anfang schwer ist, findet in der Luxexpo the box am Donnerstag und Freitag wieder die Foire de l'étudiant statt - um Schülern bei Fragen zum Einstieg ins Studium oder gleich in den Beruf weiterzuhelfen.

Foire de l'étudiant: Für angehende Studenten und Berufsanfänger

Zwar dauert es noch, bis die Primaner im Sommer endlich den langersehnten Abschluss in der Tasche haben, doch viele Schüler fragen sich jetzt schon, wie es nach dem Abschluss weitergehen soll. Während der 33. Auflage der Foire de l'étudiant in der Luxexpo the box in Kirchberg können sie sich am Donnerstag und Freitag über die verschiedenen Studiengänge, Studentenstädte oder vielleicht auch über die Berufswelt informieren.

Von Luxemburg über Deutschland bis hin zu Japan oder Russland: 228 Aussteller – Universitäten, Studentenvereinigungen und Betriebe – aus 14 verschiedenen Ländern informieren an ihren Ständen Studenten, und solche die es werden wollen, über alles Wichtige.