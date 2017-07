An einem Stand auf der Landwirtschaftsmesse in Ettelbrück hat die Polizei am Samstag eine große Menge von Messern beschlagnahmt. Es handelte sich um verbotene Waffen.



Laut Polizei hatte der Verkäufer keine Gewerbegenehmigung und keine Erlaubnis, derartige Waffen zu besitzen oder zu verkaufen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Waffen beschlagnahmt. Gegen den Verkäufer wurde Protokoll erstellt.