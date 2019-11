Vor knapp zehn Tagen wurde die Fnac-Filiale im neuen Einkaufszentrum Royal-Hamilius eröffnet. Am Montag musste das Geschäft bereits wegen eines Zwischenfalls kurzzeitig schließen.

Fnac nach Wasserschaden evakuiert

(str) - Am 8. November ist mit der Eröffnung der Fnac erstmals Leben in die Großbaustelle Royal-Hamilius am hauptstädtischen Boulevard Royal eingezogen.



Am Montagmittag musste das Geschäft dann erfahren, welche Sorgen ein Dasein in einem noch unfertigen Gebäude mitbringen kann.



Die Verkaufsräume, die sich über 1.200 Quadratmeter erstrecken, mussten kurzzeitig geräumt werden. Es war aus nicht bekannten Gründen zu einem Wassereinbruch gekommen.



Mitarbeiter brachten die Ware aus dem betroffenen Bereich in Sicherheit und entfernten das Wasser. Gegen 14 Uhr wurde das Geschäft wieder eröffnet.