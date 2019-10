Der viele Regen der vergangenen Tage bleibt nicht ohne Folgen für die Flussläufe. Die Instanzen sind in Bereitschaft.

Flusspegel unter Beobachtung

Der viele Regen der vergangenen Tage bleibt nicht ohne Folgen für die Flussläufe. Die Instanzen sind in Bereitschaft.

(TJ) - Am Sonntagmorgen hat der Service de Prévention des Crues auf die ausgiebigen Regenfälle der vergangenen zwei Wochen reagiert. Man sei in Hochwasserbereitschaft, so die Abteilung des Wasserwirtschaftsamtes.

Besonders die Alzette, die Sauer, die Korn und die Syr werden nicht aus dem Auge gelassen. "Die aktuellen meteorologischen Verhältnisse deuten auf ein Hochwasserrisiko hin", so der Wortlaut des zuständigen Dienstes.

Auf der Webseite Inondations.lu kann man sich jederzeit über die weitere Entwickung informieren.

Für die Mosel gibt es derzeit noch keine erhöhte Hochwassergefahr.

Besserung in Sicht

Am Sonntag sind am Morgen teils ergiebige Schauer über dem Land niedergegangen. Auch für den Rest des Tages sind Regengüsse vorausgesagt. Eine leichte Entspannung könnten die nächsten Tage mit sich bringen. Die Wetterexperten von Météolux sagen eine eher trockene Woche ab Montag voraus. Dienstag bis Donnerstag soll es sogar freundlich werden, dies bei Temperaturen von fast 20 Grad.