Fluss durch Kronospan-Brand verschmutzt

Aufgrund der Löscharbeiten bei dem Brand auf dem Gelände der Firma Kronospan in Sassenheim wurde die Korn stark verschmutzt. Das teilt das Wasserwirtschaftsamt mit.

(rc) - Wie das Wasserwirtschaftsamt am Freitag in einem Schreiben mitteilte, kam es aufgrund des Großbrandes auf dem Gelände der Firma Kronospan im Gewerbegebiet Gadderscheier zu einer starken Verschmutzung der Korn (Chiers).

Die großen Löschwassermengen, die zum Kontrollieren und Löschen des Brandes genutzt wurden, konnten nicht vollständig im Rückhaltebecken der Zone d'activités gehalten werden, sodass ein Teil davon in die Korn gelaufen ist.

Das Wasserwirtschaftsamt und die automatisierte Überwachungsstation in Petingen entnahmen zur Überprüfung des Wassers an mehreren Stellen des Baches Proben. Diese wiesen eine hohe Konzentration an Ammonium sowie einen signifikativen Rückgang an gelöstem Sauerstoff auf. Solche Qualitätsstörungen sind für das Leben im Wasser tödlich, insbesondere auch, weil derzeit in allen Flüssen Luxemburgs geringe Durchflussraten herrschen, heißt es weiter im Communiqué.

Am Freitagmorgen war auch das LW vor Ort, um einen Blick auf das Wasser der Korn zu werfen. Augenscheinlich erkennt man auf dem Bild allerdings keine sichtbare Verschmutzung. Die Werte sagen jedoch etwas anderes. Foto: LW

Da sich die Verschmutzung über die gesamte Länge der Korn erstreckt und sich somit auch auf die Qualität des Wassers in Belgien und Frankreich auswirkt, wurden die Behörden der Nachbarländer im Rahmen des grenzüberschreitenden Alarmplans der Internationalen Kommission für den Schutz der Maas in Kenntnis gesetzt.

Das Wasserwirtschaftsamt hat zusammen mit dem CGDIS mehrere Notfallmaßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen auf das Ökosystem zu verringern. Eine Arbeitsgruppe soll nun auch zusammenkommen, um die Löschwassermengen, die bei Großbränden auf Industriegeländen oder bei Waldbränden eingesetzt werden, besser zu verwalten.