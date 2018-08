Flughafenzoll: Skurriles im Urlaubsgepäck

Im Gepäck der Reisenden finden die Zollbeamten des Luxemburger Flughafens so einiges: Von jeder Menge Tabak bis hin zu leblosen Tieren; das Kontrollieren der Koffer ist nichts für schwache Nerven.

Ob aus Unkenntnis, Leichtsinn oder doch mit Absicht: Immer wieder bringen Fluggäste verbotene und teilweise skurrile Souvenirs aus dem Urlaub mit. Manche Passagiere versuchen am Zoll vorbeizukommen, ohne das Mitgebrachte anzumelden.

Das Symbol springt auf Grün, die Gepäckförderanlage läuft an. Erste Koffer schlagen Purzelbäume, bis sie mehr oder weniger sanft auf dem rollenden Band landen. Rundherum – zahlreiche Passagiere, die sehnsüchtig auf ihr Gepäck warten und sich ganz nah an das Förderband drängen. Die Situation kennt jeder, der bereits einmal geflogen ist. Beim darauffolgenden Gang durch den Zollbereich erlebt so mancher Reisende dann jedoch eine unerwünschte Überraschung.



Unweit des Gepäckbandes führen zwei getrennte Kontrollausgänge in den Außenbereich des Luxemburger Flughafens: einer ist grün, der andere rot gekennzeichnet ...