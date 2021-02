Am Airport in Findel erzählen die Reiserückkehrer von ihren Erfahrungen in Corona-Zeiten.

Flughafen Luxemburg: Corona-Tests bestimmen Urlaubsplanung

David THINNES

Die bunten Bändchen am Handgelenk der Urlaubsrückkehrer zeugen nicht von All-Inclusive-Ferien, sondern vom absolvierten und negativen Corona-Test am Flughafen Findel. Einen solchen müssen hierzulande seit Ende Januar alle Reisenden durchführen, die die Tage zuvor in einem Land außerhalb der EU oder des Schengenraums verbracht haben. Sämtliche Flugreisenden müssen zudem bereits bei der Abreise, vor dem Einstieg ins Flugzeug nach Luxemburg, ein negatives Testergebnis vorzeigen. So wie zum Beispiel Aldija aus Luxemburg, die eine Woche in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten war ...