(dho/mth) - Am Dienstagabend musste die Landebahn des Flughafen Findels vorübergehend für den Flugverkehr gesperrt werden. Der Grund dafür war die Bruchlandung einer kleinen Sportmaschine des Aéroclub, die bei der Landung gegen 21.45 Uhr von der Piste abgekommen war. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Elektronikpanne führte zur Bruchlandung

Der Flughafenbetreiber Luxairport gab am Mittwochmorgen nähere Details zu dem Zwischenfall und dessen Folgen bekannt. Demnach hatte das Sportflugzeug ein Problem mit der Bordelektronik. Der Pilot hatte keinen Kontakt mehr zum Kontrollturm, auch die Positionslichter der Maschine waren ausgefallen. Die Flugleitung wurde dann am Abend informiert, dass eine kleine Maschine gegen 21.30 Uhr ohne Positionslichter über Cessingen gesichtet worden war.

Die Maschine flog zu tief, um auf dem herkömmlichen Radar erfasst zu werden. Auch der Bodenradar des Flughafens konnte die Maschine nicht orten, da der Radar-Transponder des Sportfliegers aufgrund der Elektronik-Panne nicht in Betrieb war. Wenig später landete die Maschine neben der Piste. Der Pilot wurde nicht verletzt und ging zu Fuß zum Kontrollturm.

Die Verantwortlichen von "Luxairport", "Luxair" und der "Administration de la navigation aérienne" hatten am Mittwochmorgen eine Pressekonferenz einberufen.

Foto: Alain Piron

Aus Sicherheitsgründen wurde gegen 22 Uhr der Flugbetrieb eingestellt. Lediglich die Maschine des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der zu einer Arbeitsvisite in Luxemburg war, bekam auf Antrag der Regierung eine Ausnahmegenehmigung, da der Präsidenten-Jet laut Luxairport im Gegensatz zu den größeren Passagiermaschinen die nötigen Sicherheitsvoraussetzungen erfüllte.

300 Fluggäste gestrandet

Zehn Flugzeuge, die sich noch in der Luft befanden, mussten zu anderen Flughäfen umgeleitet werden. Ein Teil der Rund 300 Personen mussten am Flughafen übernachten. Die Rettungsdienste hatten eine Notunterkunft mit Feldbetten eingerichtet.

Auch Abflüge, etwa nach Porto und London, mussten Geduld haben. Gegen 1.45 Uhr wurde die Piste wieder für den Flugbetrieb freigegeben. Trotzdem fielen am Mittwochmorgen der KLM-Flug KL1736 um 6:15 Uhr nach Schiphol/Amsterdam und der Lufthansa-Flug LH399 um 7:05 Uhr nach Frankfurt aus. Einige Flüge um 6 Uhr konnten dagegen starten. Während der Morgenstunden normalisierte sich der Flugbetrieb wieder. Gegen 15 Uhr sollen am Mittwoch noch zwei Maschinen mit gestrandeten Passagieren den Flughafen in Richtung ihres Zieldortes verlassen.



Fluggäste wurden zuvor gebeten, sich auf der Webseite von Luxairport oder bei ihrer Airline über Änderungen im Flugplan zu informieren.