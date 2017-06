(SH) - Für 295 Euro nach Portugal und zurück: Mit diesem Angebot lockte die Gesellschaft Transline Tours 2013 zahlreiche Reisewillige an. 569 Tickets waren verkauft worden. Die Flüge fanden jedoch nie statt, denn der Geschäftsführer Thomas M. konnte zu diesem vorteilhaften Preis keinen Charterflug auftreiben.



Am Donnerstag wurde er wegen irreführender Werbung in erster Instanz zu einer Geldstrafe von 5.000 Euro verurteilt. Gegen die Gesellschaft wurde eine Geldstrafe von 2.000 Euro ausgesprochen. Zudem müssen Transline Tours und Thomas M. 46 Kunden Schadenersatz in Höhe von insgesamt rund 42.000 Euro zahlen.



Jeannot B., der den Geschäftsführer juristisch beraten hatte, wurde unterdessen freigesprochen.

Die Berufungsfrist beträgt 40 Tage.