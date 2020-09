Flüchtlingsunterkunft Wasserbillig: Wohnen mit WG-Atmosphäre

Das Office national de l'accueil hat eine Flüchtlingsunterkunft mit 63 Betten in Wasserbillig eröffnet. In den nächsten Tagen sollen dort Familien und Alleinstehende einziehen.

Einwohner von Wasserbillig konnten am Wochenende einen Blick in die ehemaligen Dienstwohnungen der Zollverwaltung am Bocksberg werfen, die renoviert und zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut wurden. Wegen der Pandemie war die Besichtigung nur für angemeldete Besucher möglich. Etwas mehr als 60 kamen und informierten sich darüber, wie die Neuankömmlinge in Wasserbillig wohnen werden.

Innerhalb von zwei Jahren hat der Staat elf der 16 Reihenhäuser umgestaltet und dort Schlafzimmer und Aufenthaltsräume, Küchen mit jeweils zwei Kochstellen eingerichtet ...