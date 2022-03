In Luxemburg haben sich Hunderte Familien bereit erklärt ukrainische Familien bei sich zu Hause aufzunehmen. Das gilt es zu beachten.

Lokales 3 Min.

Luxemburgische Privathaushalte

Flüchtlingsunterkunft Gästezimmer

Jean-Philippe SCHMIT In Luxemburg haben sich Hunderte Familien bereit erklärt ukrainische Familien bei sich zu Hause aufzunehmen. Das gilt es zu beachten.

Als am dritten März die ersten ukrainischen Flüchtlinge Luxemburg erreichten, twitterte Xavier Bettel abends, von seinem iPhone aus, zwei Fotos. „Ich bin stolz über die große Solidarität und Hilfsbereitschaft von vielen Luxemburger gegenüber von Menschen in der Ukraine.“ Fünf Tage später schaltete ein Team des luxemburgischen Roten Kreuzes, der Caritas und der ASTI mit der Unterstützung des Familienministeriums ein Online-Formular frei, in dem man sich bereit erklären kann, Flüchtlinge in seiner privaten Wohnung aufzunehmen.

Luxemburg bereitet sich auf massiven Flüchtlingsstrom vor Luxemburg arbeitet mit Hochdruck an der Bereitstellung von Unterkünften für ukrainische Flüchtlinge. Von 800 Betten ist bereits die Hälfte belegt.

Der Ansturm war groß. „Am ersten Abend hatten wir bereits 400 Personen, die sich gemeldet hatten“, sagt Vincent Ruck, Pressesprecher bei der Croix Rouge. Es gibt bereits Geflüchtete, die in luxemburgischen Haushalten leben. Sie sind bei Bekannten oder Familienmitglieder untergekommen, oder leben bei Gastfamilien. Über das offizielle Netzwerk haben sie diese sich aber nicht zusammengefunden.

Gastgeber werden überprüft

„Die Gastfamilien, die sich bei uns melden, werden in Zukunft Personen beherbergen, die einen offiziellen Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben“, erklärt Vincent Ruck. Dies ist bisher noch nicht der Fall. Der Einzug wird also nach und nach erfolgen. Ehe geflüchtete Familien in Privathaushalten untergebracht werden, gelte es zuerst die Gastgeber zu kontaktieren. „Wir vereinbaren ein Treffen“, betont Ruck. Dabei geht es auch darum, die übermittelten Informationen zu überprüfen. Wie groß ist das Zimmer? Gibt es eine Küche? Wie sieht es mit Waschgelegenheiten aus?

Ukrainische Flüchtlinge im Bahnhof Zahony, Ungarn. Foto: AFP

Wenn diese Fragen beantwortet sind, steht ein weiteres Gespräch an. „Die Betroffenen sollten sich der Art ihres Engagements bewusst werden“, unterstreicht Vincent Ruck. Fremde Menschen bei sich zu Hause aufzunehmen, sei sehr großzügig. „Es darf aber nicht zu einer Belastung für die Gastgeber werden.“ Ein Punkt stellte er auch klar: „Die Unterbringung erfolgt auf freiwilliger Basis, es ist ein Akt der reinen Solidarität.“ Man könne denjenigen, die ihre Wohnung mit Menschen teilen, die alles verloren haben, nur danken und sich vor ihnen verneigen. Eine finanzielle Vergütung gäbe es aber nicht.

Verpflichtung für längere Zeit

Man solle sich auch darauf einstellen, dass die aufgenommenen Personen für eine längere Zeit bleiben. „Nach dem Trauma, ihr Land verlassen zu müssen, möchten wir ihnen nicht zumuten, jede Woche umziehen zu müssen“, so Ruck. Im Idealfall bitten die Hilfsorganisationen darum, dass die Aufnahme drei Monate dauern kann.

„Ich habe Angst aufzuwachen und wieder in Kiew zu sein“ Morgens um fünf hört Alexandra Chirikayeva die erste Bombe. Eine Woche später sitzt sie im Bus Richtung Luxemburg. Protokoll einer Flucht.

Die private Hilfsorganisation Slava Ukrayini-Luxembourg hat ein Leitfaden für die luxemburgischen Gastfamilien ausgearbeitet. Neben der Bereitstellung eines sicheren und warmen Ortes sei vor allen eine Internetverbindung von großer Bedeutung. „Oftmals sind noch Familienmitglieder oder Freunde in der Ukraine“, erklärt die Organisation. Der Kontakt mit der Heimat sei sehr wichtig.

Sie weist auch darauf hin, dass die Räumlichkeiten vor der Ankunft der Gäste bereit sein sollten. Das gelte nicht nur für die frische Bettwäsche und Kissen. Das Zimmer sollte auch so weit wie möglich leer geräumt sein. Das verhindere, dass die Familie, wenn sie bis eingezogen ist, wegen Kleinigkeiten gestört wird. Im Voraus könne man sich auch schon Regeln überlegen. Wer, wann das Badezimmer benutzen kann, oder die Küche. Das erleichtere später den Alltag.

Leitfaden für Gästefamilien

Bei dem Vorstellungs-Gespräch versuchen die Mitarbeiter der luxemburgischen Hilfsorganisationen die Gastfamilien kennenzulernen, erklärt der Pressesprecher der Croix Rouge. Um ein bestmögliches Zusammenleben zu ermöglichen, müssen die Gastfamilien und die Familien, die untergebracht werden, zueinander passen.

Mit dem Bus aus Luxemburg an den Rand des Krieges Julien Doussot macht sich auf, seinen Freund Miro aus dem Krieg zu holen. Am Ende rettet er viel mehr Menschen – nur den einen nicht.

„Wir versuchen, die günstigsten möglichen Konstellationen zu finden“, verspricht Vincent Ruck. Das gilt auch für die gesprochenen Sprachen. Es gelte, die Sprachbarriere zu überwinden. Hier seien Übersetzungstools sehr hilfreich, meint der Leitfaden. Einfache Gesten oder Zeichnungen würden die Alltagskommunikation auch erleichtern.

Tee und Gebäck

Die Ankunft der neuen Mitbewohner ist für beide Seiten ein großer Moment. „Die beste Art, die Neuankömmlinge zu begrüßen, ist ihnen Tee oder Gebäck anzubieten“, rät der Leitfaden. Dann weist er darauf hin, dass die neuen Gäste während den ersten Tagen sehr viel schlafen könnten und keinen Kontakt suchen. Daran solle man sich nicht stören. Andere könne das Erlebte vom Schlafen abhalten, depressive Phasen seien auch denkbar. Auch wenn manche Flüchtlinge es nicht direkt zeigen würden, „sie sind ihnen dankbar für den sauberen, sicheren und ruhigen Ort, den Sie ihnen zur Verfügung stellen“, versichert die Organisation.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.