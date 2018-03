Flüchtlingsheim zwischen Schloss und Wanderweg

In Weilerbach bei Berdorf wird ein ehemaliges Hotel zum Flüchtlingsheim umgebaut. Gemeinde und Tourismusverband sehen den neuen Bewohnern gelassen entgegen.

Malerisch liegt das Hotel Schumacher am Fuße eines Abhangs, der steil zur Sauer abfällt. Nur die Nationalstraße trennt das Gebäude vom Fluss, wo Besucher im Sommer baden oder Kanu fahren können. Eine Burg, ein Schloss, eine Römervilla und mehrere Wanderwege liegen ganz in der Nähe, an touristischen Anziehungspunkten fehlt es also nicht.

Doch seit Jahren hat kein Gast mehr im Hotel Schumacher in Weilerbach mit seinen 31 Zimmern übernachtet ...