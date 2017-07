(L.E.) - „Mir mussen elo Neel mat Käpp“ maachen“, so LSAP-Rätin Sylvie Asselborn-Weber in der Steinforter Ratssitzung am Donnerstag zur geplanten Flüchtlingsstruktur. „Das werden wir auch machen“, sicherte Bürgermeister Jean-Marie Wirth (CSV) zu. Dennoch überwog in der Sitzung der Eindruck, dass das Containerdorf nun definitiv gestorben ist. Auch wenn dies so nicht ausgesprochen wurde.

Zuvor hatte Jean-Marie Wirth den Spieß um die Vorwürfe von Minister François Bausch (Déi Gréng) einfach umgedreht ...