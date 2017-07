(L.E.) - „Wieso schießt sich der Minister ausgerechnet auf Steinfort ein und dies gerade jetzt?“, und „Diese Art der Kommunikation ist für mich eine ,No-Go'“. Mit diesen Worten reagiert der Bürgermeister von Steinfort Jean-Marie Wirth auf den Brief von François Bausch dessen Inhalt am Dienstag unter anderem auf wort.lu publik gemacht worden war.



Der Brief sei erst am Mittwoch im Rathaus eingegangen und man habe ihm das Schreiben auch am Dienstag gemailt. „Ich habe am Dienstag auf „Whatsapp“ und in anderen Foren mit teils sehr hitzigen Diskussionen vom Inhalt des Briefes erfahren. So geht das in solch einem sensiblen Dossier doch nicht“, erbost sich Wirth.

Jean-Marie Wirth

Darüber hinaus fragt sich der CSV-Bürgermeister, ob der grüne Minister den gleichen Druck gerade nun, auch auf andere Gemeinden, wie zum Beispiel Junglinster oder Mamer ausübe und, ob die einen ähnlichen Brief erhalten haben.



Wirth: „Wir werden Verantwortung übernehmen“



Doch wichtig sei letztendlich die Sache um die es geht. „Wir werden unsere Verantwortung übernehmen“, beteuert Wirth. Dagegen habe die Gemeinde noch keine schriftliche Antwort des Ministers auf die Vorschläge erhalten, die der Steinforter Schöffenrat gemacht habe, um Flüchtlinge in Hagen und in der Ortsmitte von Steinfort unterzubringen.



In Hagen habe man so zum Beispiel vorgeschlagen ein Grundstück zur Verfügung zu stellen, auf dem solche Wohnungen errichtet werden könnten und man habe das ehemalige Pfarrershaus für diesen Zweck vorgeschlagen. Auch in Steinfort selbst stünde eine Wohnung, zur Verfügung. Nach Renovierung, beziehungsweise Bau, könnten so in Hagen acht Wohnungen und in Steinfort eine gestellt werden.



„Wir reden hier ja auch von einer ganz anderen Vision,“ so Wirth. Ihn störe, dass der Minister in seinem Brief nun so tue, als ob das, was Bausch jetzt vorschlägt, der Gemeinde entgegenkomme. „Der Minister schreibt von einer ,structure mixte' für Flüchtlinge und andere bedürftige Personen.“ Dabei bleibe es aber augenscheinlich beim Konzept einer geschlossenen Struktur, mit einem Gitter drum herum und einem Wachmann vor der Tür. Das wolle man nicht.



Gemeinderat kommt am Donnerstag zusammen



Wenn er von einer gemischten Struktur rede, wolle Wirth, dass auch junge Familien, die keine Problemfälle seien, dort wohnen könnten. Das sei Mixität die man bereit sei zu akzeptieren. Deshalb habe man ja auch die bereits erwähnten Vorschläge gemacht.



Am Donnerstag um 17 Uhr trifft sich der Steinforter Gemeinderat in öffentlicher Sitzung im Rathaus. „Ich werde dort vorschlagen eine Arbeitsgruppe zu gründen. Die soll dann klären, ob man bei der Vision einer Mischstruktur bleibt, oder ob man den Weg des Ministers mit einer Struktur mit kontrolliertem Eingang bereit sei zu gehen.



„Der Gemeinderat hatte dem Minister ja bereits mitgeteilt, dass wir nicht den Weg der Änderung des allgemeinen Bebauungsplanes (PAG) gehen werden.“ Es dürfte bei der Ratssitzung also auch um die Frage gehen, ob der Gemeinderat bei dieser Entscheidung bleibt, oder nicht.

