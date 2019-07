Flüchtling rettet jungen Mann vor Ertrinken im Stausee

Am 23. Juni hat Ahmed Alabdulmohsen einem Schwimmer das Leben gerettet. Auch in seiner Heimat hatte der Syrer, der als Flüchtling nach Luxemburg kam, sich für das Wohl der Menschen eingesetzt.

Es sollte ein entspannter Ausflug unter Freunden an den Stausee werden. Doch dann kam für Ahmed Alabdulmohsen alles anders. Vor seinen Augen geriet am vergangenen 23. Juni beim Strand in Burfelt ein junger Mann im Wasser in Schwierigkeiten. Der gebürtige Syrer, der vor drei Jahren als Flüchtling nach Luxemburg kam, zögerte keinen Moment und rettete ihm das Leben. Eine Aktion, die der 28-Jährige in seiner Heimat bereits des Öfteren durchgeführt hatte.

„Wir hatten gegessen und waren am Fußballspielen, als ich plötzlich Schreie hörte ...