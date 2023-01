Nach dem Fahrer wurde sofort nach dem Unfall in Luxemburg und in Deutschland gefahndet.

Remich

Flüchtiger Fahrer nach Zusammenstoß mit Fußgängerin in Haft

Marvin SCHIEBEN Nach dem Fahrer wurde sofort nach dem Unfall in Luxemburg und in Deutschland gefahndet.

Am Samstag um Mitternacht meldeten mehrere Zeugen auf der Place du Marché in Remich eine Fußgängerin, die bei einem Unfall schwer verletzt worden war. Der Unfallverursacher beging nach dem Zusammenstoß Fahrerflucht.

Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung nach dem Fahrer ein. Die Straße wurde für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt. Nach dem Zusammenstoß wurde die Fußgängerin mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer in Richtung Deutschland geflüchtet sei, wurde auch die deutsche Polizei in Kenntnis gesetzt. Die Staatsanwaltschaft leitete erste Ermittlungen ein, eine Spurensicherung seitens des Mess- und Erkennungsdienstes wurde angefordert. Dabei wurden Teile des flüchtigen Fahrzeuges, die an der Unfallstelle lagen, sichergestellt.

Die Ermittlungen verliefen zunächst ins Leere, bis sich am Sonntagmittag ein Mann auf einer Polizeidienststelle meldete, der angab, in der Nacht in Remich an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen zu sein. Am Fahrzeug des Mannes waren Beschädigungen zu erkennen, die auf einen Unfall schließen lassen.

Unfall in Schlammesté: Justiz ermittelt wegen versuchten Totschlags In den Morgenstunden am Montag war es zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Personen von einem Auto erfasst wurden.

Die Staatsanwaltschaft wurde über das Auftauchen des flüchtigen Unfallverursachers informiert, diese ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wurde am Montagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Unterbringung des Mannes in Untersuchungshaft an.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.