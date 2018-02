(dho) - In der Nacht auf Dienstag versuchte ein Autofahrer einer Polizeikontrolle zu entkommen. Verspätete Einsicht ließ ihn aber doch einlenken.



Die Polizeistreife war in Fels in der Rue de Mersch gegen 1.50 Uhr auf den Fahrer aufmerksam geworden, da der vor der Kontrolle wendete. Anschließend fuhr er mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dorfzentrum davon.



Der Verdacht lag nahe, dass der Fahrer sich einer Kontrolle entziehen wollte und so nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Mit überhöhter Geschwindigkeit steuerte der Fahrer seinen Wagen durch die engen Gassen. Nachdem er einen Felsen gestreift hatte, zeigte er aber Einsicht und stellte den Wagen auf einem Parkplatz ab.



Als die Polizei ihn anschließend zur Rede stellte, gestand er, nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein. Außerdem stand er unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest zeigte, dass der zulässige Alkoholhöchstwert überschritten worden war.



Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstellt und der Wagen musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stehen gelassen werden.