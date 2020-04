Eine Verfolgungsfahrt in Luxemburg Stadt endet mit einem Leichtverletzten und zwei Personen in Polizeigewahrsam.

Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

Gegen 17 Uhr fiel einer Polizeistreife in Luxemburg-Stadt ein Fahrzeug auf, das als gestohlen gemeldet war. Als die Polizei den Fahrer für eine Kontrolle stoppen wollte, drückte dieser aufs Gaspedal.

Es folgte eine Verfolgungsfahrt durch die Hauptstadt, die im Petrusstal enden sollte. In der Nähe der Rue Saint Ulric versuchte der Fahrer in Richtung Mini-Golfplatz zu lenken und so zu entkommen. Dabei kam es zu einem Unfall. Ein unbeteiligter Fahrradfahrer wurde laut Polizei leicht verletzt.

Die beiden Insassen des Wagens, der Fahrer und der Beifahrer, versuchten daraufhin die Flucht zu Fuß fortzusetzen. Dieser Versuch mißlang und die Täter konnten von der Polizei gestellt und festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft wurde mit den Ermittlungen beauftragt.

