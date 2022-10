In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um das gute alte Telefonbuch.

Flottes Buch mit Nummern

Letzte Woche war ich mal wieder in einem Postbüro und da sah ich sie: Bestimmt hundert Telefonbücher, ordentlich gestapelt und in Plastikfolie eingeschweißt. Das Luxemburger Telefonbuch in Weiß und Türkis, das zwar das Label „Made in Luxembourg“ trägt, aber nicht mehr in Luxemburg gedruckt wird, und mit einer langen Liste der Staatsbeamten am Anfang.

Der hohe Stapel erinnerte mich an meinen Berufsanfang als Journalist, wo das Telefonbuch seinen festen Platz auf dem Schreibtisch hatte und wir jeden Tag bestimmt ein Dutzend Nummern nachschlagen mussten. Wenn man ein erfahrener Nutzer war, konnte man innerhalb von zehn bis zwanzig Sekunden die gewünschte Person aufstöbern. Und nicht selten verriet der Eintrag noch viel mehr, nämlich die Adresse und manchmal noch den Beruf. Über Datenschutz machte sich damals niemand einen Kopf, es galt einfach die Regel: Wer ein Telefon hat – also quasi jeder – steht im Telefonbuch.

Heute ist das natürlich anders und viele Teilnehmer lassen sich aus dem Verzeichnis streichen oder kommen ganz ohne Festnetz und nur mit Handy aus. Wie sehr das Telefonbuch an Bedeutung verloren hat, sieht man in der Schweiz. Von dort kam vor zwei Wochen die Nachricht, dass die diesjährige gedruckte Ausgabe die letzte ist und es dann nach 142 Jahren kein Schweizer Telefonbuch mehr geben wird. In den Niederlanden ist das bereits Realität, wo seit 2018 kein gedrucktes Telefonbuch mehr erscheint.

In Luxemburg ist davon zwar noch keine Rede, doch gleich auf der Titelseite werden eingefleischte Nutzer aufgefordert, ihr Exemplar wegen „begrenzter Auflage“ für nächstes Jahr zu reservieren. Ich jedenfalls möchte auf das praktische Nachschlagewerk nicht verzichten – und werde mich gleich anmelden.

