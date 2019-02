Schock für 40 Passagiere: Ihr Flug von Manchester nach Luxemburg musste am Donnerstag in Birmingham notlanden. Ein Propeller der zweimotorigen Maschine war ausgefallen.

Flieger aus Manchester nach Luxemburg muss notlanden

Tom RUEDELL Schock für 40 Passagiere: Ihr Flug von Manchester nach Luxemburg musste am Donnerstag in Birmingham notlanden. Ein Propeller der zweimotorigen Maschine war ausgefallen.

Wegen eines technischen Defekts musste eine zweimotorige Propellermaschine vom Typ Bombardier Dash 8 am Donnerstag auf dem Weg von Manchester nach Luxemburg in Birmingham notlanden. Der Pilot hatte zuvor einen Propeller abschalten müssen. Passagiere sprachen örtlichen Medienberichten zufolge hinterher von "Panik" an Bord des Flugzeugs. Es habe einen Blitz auf der linken Seite des Flugzeugs gegeben, danach habe sich die Kabine mit Rauch gefüllt, so der "Coventry Telegraph" in seiner online-Ausgabe.

Big flash on left side then smoke in cabin so we had to turn around — Mo Millward 🎗 (@little_mo_123) February 7, 2019

Auf dem Rollfeld in Birmingham wurde das havarierte Flugzeug von der Feuerwehr in Empfang genommen. Es gab keine Verletzten. Die Fluggesellschaft flybe verkündete in einer Pressemitteilung, dass das Flugzeug sicher gelandet sei und alle 40 Passagier wohlauf seien. Für sie sei ein alternative Flieger nach Luxemburg bereitgestellt worden.