"Fliegender Holländer" fürs Erste gerettet

Luxemburgs älteste Disco "The Flying Dutchman" in Befort stand wegen der pandemiebedingten Einschränkungen kurz vor der Insolvenz. In Rekordzeit haben private Spender nun das Überleben gesichert.

Wenn Dan Terrao über den „Flying Dutchman“ spricht, kommt er schnell ins Grundsätzliche. Es fängt schon bei der Definition an. Auf der Straße, hier im Dorfkern von Befort, weist ein Blechschild den äußerlich unscheinbaren Laden als „Disco“ aus. Trotzdem sei das „Flying Dutchman“ aber viel mehr als das, erklärt Geschäftsführer Terrao. „Wir sehen uns hier schon immer als Gegenpol zum kapitalistischen System, wie es in Luxemburg-Stadt überall zu besichtigen ist“, sagt Dan Terrao. Seit der Gründung im Jahr 1971 wollte das „Flying Dutchman“ immer etwas anderes bieten als Dance-Charts und am Fließband produzierte Hits ...